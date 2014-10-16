Силовики змусили відступити бойовиків, що атакували блокпост на Луганщині (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Підрозділами Національної гвардії та Збройних сил України проведено спільну операцію з деблокування блокпосту на перехресті доріг Золоте–Хороше–Сміле, де протягом 2 днів точилися бої», - заявив він.

«По терористам працювала артилерія та важка техніка, ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці та був змушений відійти», - зазначив Лисенко.

Читайте такожРНБО: безвісти зниклими на Донбасі вважаються 330 бійців АТО, 357 - у полоніЗа словами речника РНБО, на український блокпост надійшло підкріплення, бійці забезпечені питною водою, продуктами харчування та поновлено боєкомплект.

Зараз там відбувається інженерне облаштування позицій.

Лисенко зауважив, що «ситуація залишається напруженою, проте жодних дій щодо відходу або залишення позицій немає».

«Українські військові продовжують утримувати позиції, більш того, вони там закріплюються і нарощують свою вогневу міць», - запевнив він.