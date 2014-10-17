Олланд: Україна і Росія домовилися прискорити процес обміну полоненими

19:03, 17 жовтня 2014
Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що на зустрічі в Мілані в нормандському форматі досягнута домовленість прискорити процес обмін полоненими на сході України.

REUTERS

Переговори за участю президентів України і Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна, а також канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда пройшли сьогодні в Мілані, повідомляють РИА Новости.

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"Про обміни полоненими там, знову ж таки, була досягнута домовленість, щоб прискорити цей процес", - сказав французький президент.

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