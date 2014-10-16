РНБО: безвісти зниклими на Донбасі вважаються 330 бійців АТО, 357 - у полоні

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. "Безвісти зниклих, за офіційними даними, ми маємо 330 осіб, полонених (серед військових) ми маємо 357 осіб", - сказав Володимир Польовий.

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При цьому він підкреслив, що стосовно інформації про безвісти зниклих оперує офіційними цифрами. "Тут є відмінності, але я не хотів би, щоб з цього приводу були спекуляції", - сказав представник інформаційно-аналітичного центру РНБО.

"Діє наказ про те, що дані про безвісти зниклих під час активних наступальних дій противника в секторах Б і Д в кінці серпня-початку вересня все ще є закритими. Тому об'єктивно це не всі дані. Але ті дані, якими ми оперуємо, це 330 безвісти зниклих і 357 полонених", - заявив він.

Він також пояснив, хто відноситься до категорії "безвісти зниклі". "Це військовослужбовці, які, наприклад, не повернулися з завдання і їх безпосередній командир доповів про цей факт. Наприклад, на територіях, які захопили російські найманці або незаконні збройні формування, все ще залишилися бійці: вони можуть опинитися в полоні, можуть опинитися в лікарні, дехто з цих людей все ще повертаються, переходять умовну лінію фронту", - сказав Володимир Польовий.