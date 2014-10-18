В Україні розроблять національну розвідувальну програму

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив Ігор Смешко, нещодавно призначений головою Комітету з питань розвідки при президентові України. За його словами, це буде документ "максимального рівня секретності".

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На питання видання, чи буде названа Російська Федерація основним противником України, Ігор Смешко відповів, що закон забороняє йому розкривати інформацію про те, яка країна представляє собою загрозу національній безпеці.

"Хто в цій програмі буде названий супротивником №1, цього за існуючим законодавством ми не можемо говорити. Але по суті... Україна веде бойові дії. Значна частина нашої території окупована сусідньою країною. Не виходячи за рамки закону про державну таємницю, я можу сказати: це не Україна визначила, хто є її основним противником, або як кажуть у розвідці, хто став нашим стратегічним опонентом, яка країна представляє собою загрозу національній безпеці", - сказав він.