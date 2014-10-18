Лінію розмежування має затвердити український парламент - Порошенко

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаним у суботу ввечері.

"Можу вам сказати, що лінія фактичного перебування наших військ на сьогоднішній день і лінія, яка в основному погоджена в Мінському меморандумі. і має бути презентована в парламенті, відрізняється на українську користь", - заявив Порошенко.

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При цьому, глава держави підкреслив, що в законі, який він підписав позавчора, “чітко зазначено, що лінія розділу, лінія зіткнення має бути зафіксована парламентським рішення, і ніяких домовленостей під ковдрою вони за визначенням не можуть бути".

Порошенко зазначив, що будь-які відступи від мінських домовленостей в частині лінії розмежування є неприйнятними.

“Мінські домовленості мають дотримуватись, і будь-який відхід від них, в тому числі і лінія зіткнення, є неприйнятним... Донецький аеропорт - це є принципова позиція”, - підкреслив президент.