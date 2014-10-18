Президент: Українська делегація завдання на Мілан виконала

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаним у суботу ввечері.

"Україна приїхала туди з дуже важливою метою - нам треба було зберегти мир. Ні в якому разі не дати можливість переглянути Мінські домовленості. Забезпечити сталий мирний процес", - сказав Порошенко.

За словами президента, “всі учасники консультацій заявили про те, що наш Мирний план, Мінські документи, включаючи і Протокол, і Меморандум, є базовими".

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Глава держави також повідомив, що всі учасники переговорів наголошували на важливості реалізації всіх без виключення пунктів Мирного плану, у тому числі - на проведенні місцевих виборів в окремих районах Луганської та Донецької областей виключно за українським законодавством.

"Так звані фейкові вибори другого листопада чи іншого дня, якщо вони проводяться не у відповідності із українським законодавством, без дотримання режиму припинення вогню, без міжнародних спостерігачів не можуть і не будуть визнані жодним із учасників консультацій", - наголосив він.

Президент повідомив, що під час зустрічей у Мілані європейські лідери продемонстрували повну підтримку України.

"На сьогоднішній день є тверда і чітка позиція, що без реального прогресу, сталого миру, виконання всіх пунктів Мінського меморандуму питання про зняття санкцій ставитися не буде", - сказав Порошенко. "Європейський Союз продемонстрував, що є єдність всередині ЄС і солідарність з Україною", - додав він.