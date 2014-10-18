Президент: Українська делегація завдання на Мілан виконала
Президент України Петро Порошенко заявляє, що українська делегація виконала ті завдання, які ставила перед собою під час візиту до Мілану.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаним у суботу ввечері.
"Україна приїхала туди з дуже важливою метою - нам треба було зберегти мир. Ні в якому разі не дати можливість переглянути Мінські домовленості. Забезпечити сталий мирний процес", - сказав Порошенко.
За словами президента, “всі учасники консультацій заявили про те, що наш Мирний план, Мінські документи, включаючи і Протокол, і Меморандум, є базовими".
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Глава держави також повідомив, що всі учасники переговорів наголошували на важливості реалізації всіх без виключення пунктів Мирного плану, у тому числі - на проведенні місцевих виборів в окремих районах Луганської та Донецької областей виключно за українським законодавством.
"Так звані фейкові вибори другого листопада чи іншого дня, якщо вони проводяться не у відповідності із українським законодавством, без дотримання режиму припинення вогню, без міжнародних спостерігачів не можуть і не будуть визнані жодним із учасників консультацій", - наголосив він.
Президент повідомив, що під час зустрічей у Мілані європейські лідери продемонстрували повну підтримку України.
"На сьогоднішній день є тверда і чітка позиція, що без реального прогресу, сталого миру, виконання всіх пунктів Мінського меморандуму питання про зняття санкцій ставитися не буде", - сказав Порошенко. "Європейський Союз продемонстрував, що є єдність всередині ЄС і солідарність з Україною", - додав він.