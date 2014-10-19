Порошенко заявляє, що під час зустрічі з Путіним твердо поставив питання про звільнення Савченко
02:55, 19 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним у Мілані твердо поставив питання про звільнення Надії Савченко.
Надія Савченко / tsn.ua
Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам у суботу ввечері.
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"Вчора я достатньо твердо поставив питання щодо Надії Савченко. Володимир Путін пообіцяв ще раз вивчити це питання і під час розмови мене поінформувати, тому що там, за його словами, з'явилися нові обставини, які він повинен взяти до уваги", - зазначив Порошенко.
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