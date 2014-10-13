Слухання справи Савченко у Москві відкладено на невизначений час

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомила прес-секретар суду Ганна Фадєєва.

За її словами, суддя на даний момент зайнятий іншою справою.

Народний депутат Андрій Шевченко зазначив, що команда адвокатів готова до захисту Савченко. "Засідання суду поки що не почалося. Є команда російських адвокатів, український адвокат Віктор Чевгуз, який захищає її інтереси в Україні, є група українських депутатів, є її мама Марія Іванівна. Стоїмо - чекаємо. Ми не знаємо, буде Надя чи ні", - сказав Шевченко.

Читайте такожЧоловіка, що пікетував біля суду, де розглядатимуть справу Савченко, затрималиЯк повідомляв УНІАН, на суд у справі Савченко до Москви прибули народні депутати Андрій Кожем‘якін, Андрій Шевченко, Олександра Кужель, Валерій Дубіль, Андрій Павловський.

Басманний суд Москви має розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Водночас сьогодні, 13 жовтня, Савченко була доставлена в Москві в Інститут імені Сербського для проходження стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту.

Адвокат Савченко Микола Полозов вважає, що його підзахисну перевели із СІЗО до стаціонару саме сьогодні, в день суду, навмисно, й цей прийом спрямовано на ускладнення доступу до правосуддя.

Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви.