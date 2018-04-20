Чекайте нових компромісів 11–12 липня

Час переговорів і угод

Цей тиждень в цілому вдалий для політичної діяльності.

Можна виділити сприятливу можливість для переговорів, укладення політичних договорів і формування міцних політичних союзів.

Підготовка до цих подій почалася ще в листопаді-грудні минулого року. Ця ситуація перспективна, і буде актуальна як мінімум до кінця цього року. Крім того, в кінці тижня ці договори одержать могутню інформаційну підтримку.

Це загальна характеристика тижня, без будь-яких персоніфікацій.

Більшість політичних діячів буде схильна шукати компроміси і можливості для укладення угод. Але найпідготовленішими виявляться ті з них, які почали готувати такі угоди ще в кінці минулого року.

В кінці цього тижня або на початку наступного можуть виникати тимчасові затримки при укладенні другорядних договорів або угод. Але до кінця наступного тижня ці питання будуть вирішені позитивно.

Проблеми в політичній діяльності очікуються незначні в порівнянні із сприятливими можливостями. Вони можуть виникати у вигляді суперечок на інформаційному рівні, які матимуть локальне за часом значення (тільки для цього тижня) або взагалі залишаться непоміченими на фоні вдалих подій.

Нових загострень не буде, але стануть зрозумілішими мотиви

Складна ситуація, що виникла в парламенті у зв`язку з обранням спікером Олександра Олександровича Мороза і формуванням нової коаліції минулого тижня, – це тільки початок процесу. Вона пов`язана з відмінністю в розумінні значення політичної реформи в Україні. На жаль, поки що ці відмінності залишаються, і політикам в майбутньому ще належить докласти багато зусиль для того, щоб виробити загальні погляди на нову політичну систему країни. Впродовж цього тижня ситуація оформиться, стануть зрозумілішими мотиви, що викликали її.

Важливо розуміти, що основна причина цих подій – відмінність поглядів на реформу системи управління у політичної і економічної еліт країни.

На цьому тижні навряд чи слід чекати нових загострень. Ситуація розвиватиметься в рамках, що вже оформилися, в руслі відомої на даний момент інформації. Але можливе поглиблення розбіжностей в позиціях різних політичних груп, формування нових угод усередині цих груп. Цьому сприятиме те, що цей тиждень в цілому сприятливий для укладання політичних угод, про що мовилося вище.

В той же час поки що компромісні вирішення проблеми в цілому навряд можливі, тому учасники політичних процесів повинні будуть виявити максимум витримки, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Для пошуку компромісів в цій ситуації найбільш сприятливий період 11–12 липня.

Вадим Феофанов, астролог