ОБСЄ відмовилося від використання німецьких безпілотників
В ОБСЄ вирішили почекати з використанням німецьких безпілотників для моніторингу ситуації на Донбасі. Причиною стала пропозиція Берліна залучити до управління безпілотниками солдатів бундесверу.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Deutsche Welle.
«Ми раді будь-якій пропозиції допомоги від країн-членів нашої організації. Проте участь військовослужбовців суперечить мандату місії в Україні», - сказав представник організації.
У Берліні з розумінням поставилися до позиції ОБСЄ, проте залишили свою пропозицію направити в Донбас безпілотники в силі.
Уряд Німеччини запропонував свої послуги ОБСЄ 10 жовтня. Можливу відправку двох дронів на схід України підтримала і Франція.
Читайте такожФранція та Німеччина пообіцяли велику кількість безпілотників вже найближчим часом — Порошенко
На початку жовтня на Донбас прибули чотири безпілотники, не оснащених озброєнням. Вони використовуються для моніторингу українсько-російського кордону.