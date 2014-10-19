ОБСЄ відмовилося від використання німецьких безпілотників

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Deutsche Welle.

«Ми раді будь-якій пропозиції допомоги від країн-членів нашої організації. Проте участь військовослужбовців суперечить мандату місії в Україні», - сказав представник організації.

У Берліні з розумінням поставилися до позиції ОБСЄ, проте залишили свою пропозицію направити в Донбас безпілотники в силі.

Уряд Німеччини запропонував свої послуги ОБСЄ 10 жовтня. Можливу відправку двох дронів на схід України підтримала і Франція.

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На початку жовтня на Донбас прибули чотири безпілотники, не оснащених озброєнням. Вони використовуються для моніторингу українсько-російського кордону.