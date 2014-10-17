Для моніторингу в Донбасі потрібно збільшити кількість бронемашин - ОБСЄ

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявив спікер місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

"У нас зараз досить броньованих машин на сході України. Але якщо збільшувати місію на східну Україну до 200, то необхідно набагато більше цих машин", - повідомив Боцюрків.

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За його словами, напередодні понад 30 представників моніторингової місії у Відні повідомили про необхідність збільшення кількості бронемашин.

"Вони дуже важко над цим працюють. Але це не відбудеться завтра, вони дуже дорогі, іноді важко знайти такі, але нам ці машини дуже потрібні, щоб виконати наші плани", - додав Боцюрків.