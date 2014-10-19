За 20 років жодна влада не спромоглася побудувати державний кордон - Яценюк

Укріплення державного кордону – це питання національної безпеки, оскільки кордон – це ознака держави та її територіального суверенітету.

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі одного із загальнонаціональних телеканалів у неділю.

«Якщо держава не має власного кордону і не контролює власного кордону, така держава не має ключових ознак територіального суверенітету. Протягом 20 років жодна влада не спромоглася побудувати державний кордон», - сказав голова уряду.

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Він зазначив, що відсутність кордону – це відсутність безвізового режиму з ЄС, це незаконна міграція, розвідувально-диверсійні групи, які пересувається через кордон, це торгівля зброєю, передача радіоактивних матеріалів, пересування терористів , небезпека для держави.

«Ми будемо контролювати кордон. Кордон – це перша лінія оборони. Зрозуміло, що немає такого кордону, який зможе зупинити армію, але не в цьому його призначення”, – наголосив Яценюк.

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За його словами, ”якщо немає жодних інженерних споруд і можна по швидкісній трасі доїхати ледве не до Києва, то тоді це питання не просто відсутності кордону, це питання безпеки держави і нашої гідності».