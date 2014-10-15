Яценюк проінспектував зведення "Стіни" на кордоні з РФ (фоторепортаж)

У середу, 15 жовтня, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідав Харківську область, де проінспектував хід реалізації проекту облаштування українсько-російського державного кордону “Стіна”.

Глава уряду також побував на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Гоптівка", де ознайомився з облаштуванням блокпостів.

Читайте такожДля відміни віз з ЄС Україна повинна відгородитися «стіною» від Росії - Яценюк

Як повідомляв УНІАН, проект «Стіна» передбачає створення на кордоні двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України супротивника.

Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів і створення 60-кілометрового загородження, яке неможливо підірвати.