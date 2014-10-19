Результатів у газових переговорах з РФ на сьогодні немає - прем`єр



Про це він заявив в інтерв`ю ТСН на телеканалі “1+1” у неділю ввечері.

“Якщо ми далі будемо утримувати єдність з нашими європейськими і американськими партнерами, якщо ми будемо сильні разом втрьох, то тільки тоді ми можемо досягнути результату (в газових переговорах - УНІАН). Тому що сьогодні треба відверто сказати — результату по газових переговорах немає, балачки є і розмови”, - сказав Яценюк.

”Результат буде тоді, коли будуть стояти підписи під угодою. Підписів під угодою немає. Будуть підписи, тоді я прийду вам і доповім - у нас є угода, будемо по угоді тимчасово отримувати газ”, - додав прем`єр-міністр.

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Яценюк також зазначив, що падіння цін на нафту більш ніж на 20% - це неймовірний удар по російській економіці.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в інтерв`ю телеканалам в суботу заявив, що взимку Україна буде з газом та теплом. Забезпеченню цього були присвячені переговори з представниками Російської Федерації у Мілані 17 жовтня, які глава української держави оцінює зі ”стриманим оптимізмом”.

”За підсумками консультацій я можу сказати – Україна буде з газом, Україна буде з теплом. Це - підсумок вчорашніх домовленостей. Але – на умовах захисту українських національних інтересів”.

Президент повідомив, що під час переговорів з російською стороною Україна наполягала на тому, що, як і на європейському ринку, має бути дві ціни - ціна для зими, коли попит зростає, і ціна для літа, коли попит падає.

За словами глави держави, спільна з Європейським Союзом позиція України полягала в тому, щоб ціна для літа становила 325 доларів за тисячу кубометрів, і 385 доларів - для зими. Російська сторона відстоювала ціну 385 дол за тисячу кубометрів на весь рік. У результаті – до 31 березня 2015 року вирішено зафіксувати ”зимову” ціну.

До 21 жовтня, коли в Брюсселі відбудуться переговори України, Росії та Європейського Союзу з газового питання, керівники відомств країн мають підготувати узгоджений протокол.