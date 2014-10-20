Загони бойовиків на 75 % складаються з росіян - "доброволець"

Про це розповів Радіо Свобода бойовик Олександр (позивний "Тихий"), який ховав у Кронштадті загиблого 18-річного юнака, що поїхав воювати в Україну під впливом російської пропаганди.

Тіло Євгена Пушкарьова привезли батькам його "бойові товариші" Олександр (позивний «Тихий») та Сергій (позивний «Мангуст»). Олександру – 27 років, Сергію – 35.

Обидва - росіяни, що поїхали на війну "за покликом серця". Однак це не єдиний мотив, з якого росіяни приєднуються до збройних формувань на Донбасі.

Читайте такожБойовики кілька годин штурмували позиції сил АТО в районі Смілого"Він стріляти добре вмів з автомата Калашникова, з кулемета, але тактичними навичками бою не володів, виходить, що він був зовсім не підготовлений до бойових дій. Він мені сказав, що потребує бойового досвіду, щоб потім служити в елітних військах. До цього його туди не брали. А взагалі 75% «ополченців» там воює з Росії", - сказав Олександр.

Мама загиблого Жанна Пушкарьова, водночас розповіла про процес вербування в бойовики - для цього достатньо заповнити анкету.

"Я стала дивитися його сторінку «ВКонтакте», там є ця «армія Новоросії» – будь ласка, заповнюй анкету, купуй квиток до Ростова, де тебе зустрінуть. Він і заповнив цю анкету, вже в липні місяці знав, що поїде туди", - сказала вона.