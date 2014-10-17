На похороні чергового "добровольця" з РФ у журналіста відібрали інтерв'ю з близькими загиблого

Про це у своєму блозі повідомив кореспондент радіостанції Эхо Москвы Аркадій Веснін.

"Я зараз у Кронштадті. Поїхав на похорон 18-річного хлопця, якого вбили на Донбасі. Його без жодного досвіду поставили кулеметником в розвідувальний загін. Батьки кажуть, що хлопцеві голову задурили в інтернеті, а вербувальники допомогли потрапити в діючу частину", - написав Веснін.

Читайте такожРосійським прикордонникам пропонують воювати в Україні за 200 тис. рублівЖурналіст взяв кілька інтерв'ю у товаришів по службі і вчителів загиблого, проте на похороні його впізнали "хлопці з автоматами", які стояли біля кладовища.

"Спочатку ми з колегами вирішили, що морпіхи. Виявилося, ні. Якийсь патріотичний клуб з Сестрорецька. Один з "автоматників" впізнав мене, дізнався, що я з "Еха" і що це я висвітлював акцію на Невському. Ну і вони почали звинувачувати мене в підтримці України, оточили, відвели вбік. Попросили піти по-доброму. Забрали мікрофон, потім правда повернули. Сказали, що стерли всі мої інтерв'ю", - написав Веснін.

За даними російських ЗМІ, у похороні брали участь члени військово-патріотичних клубів" "Скала" і "Сестрорецкий рубеж".

"Серед вихованців клубу на похороні були два зовсім молоді підлітки, років 13 на вигляд. В касках, бронежилетах і з чорними трояндами, які вони поклали на могилу", - повідомляє dp.ru.