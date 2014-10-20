У Раді зарєєструвались 240 депутатів (онлайн-трансляція засідання)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова ВР Олександр Турчинов.

Зокрема, із фракції “Батьківщина” зареєструвалися 52 депутати, із фракції Партії регіонів - 27, із фракції “УДАР” - 41, із групи “Економічний розвиток” - 34, із групи “Суверенна європейська Україна” - 14, із “Свободи” - 34, із групи “За мир та стабільність” - 2, а також 36 позафракційних.

Він зазначив, що буде надруковано список тих народних депутатів, які не приходять до ВР.

Раніше спікер парламенту заявив, що закриє засідання Ради, якщо не зберуться понад 226 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні парламент планує включити до порядку денного своєї роботи та ухвалити рішення щодо законопроекту про забезпечення належної організації виборчого процесу під час виборів народних депутатів України та щодо забезпечення реалізації конституційних виборчих прав учасників антитерористичної операції на позачергових виборах до ВР.

Читайте такожДо будівлі Ради вже відправили кількасот правоохоронців (фото)Крім того, парламент планує розглянути законопроекти “Про Національне антикорупційне бюро України”, “Про запобігання корупції”, усунувши неузгодженості.

Також Верховна Рада має намір розглянути зміни до держбюджету в частині соціального захисту інвалідів, ветеранів та учасників АТО. Крім того, планується внести зміни до бюджету в частині контролю за фінансами для проведення позачергових виборів до ВР.

Також парламент сьогодні розгляне зміни до закону “Про відпустки” щодо відпусток працівникам за місцем роботи на території проведення АТО.

Передбачається включення до порядку денного та ухвалення рішень щодо двох законопроектів, які стосуються внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, передбачається внести зміни до закону “Про телебачення і радіомовлення” щодо захисту інтересів держави.

Верховна Рада розгляне в першому читанні зміни до закону “Про лікарські засоби” щодо обігу та державного контролю за якістю лікарських засобів, ввезених на митну територію України.

Також передбачається розгляд в першому читанні Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки.