Турчинов сумнівається, що Рада сьогодні зможе працювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту.

Він наголосив, що у газеті “Голос України” буде надруковано список прізвищ народних депутатів, які не відвідують засідання Верховної Ради.

За словами Турчинова, прізвища цих депутатів будуть оприлюднені в регіонах, щоб громадяни “могли дати оцінку, хто дбає і хто не дбає про інтереси виборців, і хто виконує свої обов'язки, а хто ні”.

При цьому Турчинов наголосив, сьогодні парламент має розглянути стратегічно важливі питання.

Читайте такожДо будівлі Ради вже відправили кількасот правоохоронців (фото)За словами спікера, він о 11.25 закриє засідання Ради, якщо не зберуться понад 226 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачергове засідання ВР зареєструвалося лише 223 народних депутати, а для ухвалення рішення в парламенті необхідно мінімум 226 голосів.

Майже в повному складі відсутні народні депутати, які раніше входили до фракції КПУ, а також більшість народних депутатів із фракції Партії регіонів.