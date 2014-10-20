Турчинов сумнівається, що Рада сьогодні зможе працювати
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов сумнівається, що парламент сьогодні зможе працювати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту.
Він наголосив, що у газеті “Голос України” буде надруковано список прізвищ народних депутатів, які не відвідують засідання Верховної Ради.
За словами Турчинова, прізвища цих депутатів будуть оприлюднені в регіонах, щоб громадяни “могли дати оцінку, хто дбає і хто не дбає про інтереси виборців, і хто виконує свої обов'язки, а хто ні”.
При цьому Турчинов наголосив, сьогодні парламент має розглянути стратегічно важливі питання.
Читайте такожДо будівлі Ради вже відправили кількасот правоохоронців (фото)За словами спікера, він о 11.25 закриє засідання Ради, якщо не зберуться понад 226 депутатів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачергове засідання ВР зареєструвалося лише 223 народних депутати, а для ухвалення рішення в парламенті необхідно мінімум 226 голосів.
Майже в повному складі відсутні народні депутати, які раніше входили до фракції КПУ, а також більшість народних депутатів із фракції Партії регіонів.