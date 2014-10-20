Будувати «Стіну» на кордоні будуть 40 тисяч переселенців з Донбасу - Яценюк

Про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє INSIDER.

За словами глави уряду, Кабмін пропонує залучити до громадських робіт переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу, для чого парламент повинен прийняти відповідне рішення.

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За словами Яценюка, пропонується забезпечити участь тимчасово переміщених осіб у роботах з будівництва об’єкту "Стіна" на українсько-російському кордоні, а також у відновленні звільнених від бойовиків територій.

"Це дасть нам можливість зайняти додатково понад 40 тисяч осіб", – зазначив Яценюк.