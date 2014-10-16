"Стіну" на кордоні з Росією зведуть за три роки

10:37, 16 жовтня 2014
Політика
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Півмільярди гривень на проект виділить світова спільнота, а решту, орієнтовно вдвічі більше, візьмуть з державного бюджету.

Проект

"Стіну" вздовж українсько-російського кордону збудують за три роки.

У цьому запевнив Арсеній Яценюк та проінспектував будівництво ділянки споруди на Харківщині. Мур на кордоні навіть вже отримав назву  – «Європейський вал».

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Протитанковий рів завширшки 3 метри, глибиною - 2, триметровий бруствер, 4-метрова контрольна-слідова смуга та дорога для пересування прикордонних нарядів, паркан з датчиками та відеокамерами.

Півмільярда гривень на проект виділить світова спільнота, а решту, орієнтовно вдвічі більше, візьмуть з державного бюджету.

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