У Харкові обстріляли з гранатомета склади пально-мастильних матеріалів військової частини

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, інцидент стався вчора, 19 жовтня, близько 19:40.

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За даними прокуратури, невідомий зробив два постріли з РПГ по складах паливно-мастильних матеріалів військової частини. Постраждалих немає, не загорілися склади, будівлі не зруйновані.

За фактом обстрілу складів військової частини розпочате слідство. Розслідування проводить Управління СБУ в області за ст. 113 КК України (диверсія).

Прокуратура Харківської області процесуально керує розслідуванням.

Раніше повідомлялося, що нова система розташування Збройних сил України дозволить з півдня прикрити Харків.