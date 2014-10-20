У Харкові обстріляли з гранатомета склади пально-мастильних матеріалів військової частини
У Харкові невідомий зловмисник обстріляв із гранатомета склади пально-мастильних матеріалів військової частини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, інцидент стався вчора, 19 жовтня, близько 19:40.
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За даними прокуратури, невідомий зробив два постріли з РПГ по складах паливно-мастильних матеріалів військової частини. Постраждалих немає, не загорілися склади, будівлі не зруйновані.
За фактом обстрілу складів військової частини розпочате слідство. Розслідування проводить Управління СБУ в області за ст. 113 КК України (диверсія).
Прокуратура Харківської області процесуально керує розслідуванням.
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