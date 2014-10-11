Збройні сили прикриють Харків з півдня

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час спілкування з активом області сказав президент України Петро Порошенко.

За його словами, рішення про нову систему розташування ЗСУ було ухвалене вчора під час його поїздки на Донбас.

Читайте такожПрезидент обіцяє збільшення замовлень для оборонних заводів“Там ми домовилися, що буде нова система розташування Збройних сил, у тому числі щодо захисту Харкова з півдня. Буде розміщено кілька бригад, в тому числі у Сєверодонецьку”, - сказав Порошенко.

За словами президента, влада намагатиметься зробити все, щоб бойові дії не розповсюдилися на інші регіони України.