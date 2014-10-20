Військові не мають стосунку до надпотужного вибуху в Донецьку - Селезньов

15:39, 20 жовтня 2014
Політика
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Українські військові не мають стосунку до потужного вибуху поблизу Донецького казенного заводу хімічних виробів, внаслідок якого повибивало віконні рами та шибки в багатьох районах міста.

У Донецьку стався надзвичайно потужний вибух

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на керівника прес-центру АТО Владислава Селезньова.

"З 11:00 до 11:45 було бойове зіткнення в Донецькому аеропорту. Стріляли із усього, що  тільки було в бойовиків – стрілецька зброя, АГС, міномети, гранатомети. Наші кіборги цю атаку відбили. Але вони працювали локально, по точках зосередження бойовиків. У саме місто вони не стріляли", - заявив він.

Читайте такожУ дах «Донбас Арени» потрапив снаряд, над стадіоном піднімаються клуби диму (фото)"По мирним громадянам військові не працюють, і вже точно ми не використовуємо такі речі, як "Точка У", як уже пишуть у соцмережах", - додав Селезньов.

Нагадаємо, в Донецьку сьогодні пролунав вибух великої потужності. Як повідомляють користувачі соцмереж, вибухова хвиля повибивала вікна та шибки в будинках навіть за 9 кілометрів від його епіцентру.

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