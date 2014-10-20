Військові не мають стосунку до надпотужного вибуху в Донецьку - Селезньов
Українські військові не мають стосунку до потужного вибуху поблизу Донецького казенного заводу хімічних виробів, внаслідок якого повибивало віконні рами та шибки в багатьох районах міста.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на керівника прес-центру АТО Владислава Селезньова.
"З 11:00 до 11:45 було бойове зіткнення в Донецькому аеропорту. Стріляли із усього, що тільки було в бойовиків – стрілецька зброя, АГС, міномети, гранатомети. Наші кіборги цю атаку відбили. Але вони працювали локально, по точках зосередження бойовиків. У саме місто вони не стріляли", - заявив він.
Читайте такожУ дах «Донбас Арени» потрапив снаряд, над стадіоном піднімаються клуби диму (фото)"По мирним громадянам військові не працюють, і вже точно ми не використовуємо такі речі, як "Точка У", як уже пишуть у соцмережах", - додав Селезньов.
Нагадаємо, в Донецьку сьогодні пролунав вибух великої потужності. Як повідомляють користувачі соцмереж, вибухова хвиля повибивала вікна та шибки в будинках навіть за 9 кілометрів від його епіцентру.
#Донецк 9 километров от места взрыва. pic.twitter.com/MkWcE2iARU
— Roman (@roman_primorye) October 20, 2014