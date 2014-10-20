У Донецьку прогримів найпотужніший за весь період АТО вибух (відео)
13:27, 20 жовтня 2014Суспільство
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Сьогодні, 20 жовтня, у Донецьку стався вибух недалеко від будівлі, де проводив нараду віце-прем'єр самопроголошеної «ДНР» Андрій Пургін.
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика.
У будівлі вибито всі шибки. За попередніми даними, серед людей, які там знаходилися, ніхто не постраждав. В той же час нарада була перервана.
У соцмережах повідомляють, що вибух був настільки сильним, що його було чутно майже у всіх районах міста.
Раніше повідомлялось, що сьогодні, 20 жовтня, снаряд також влучив у дах стадіону «Донбас Арена». Зараз над стадіоном піднімаються клуби диму.
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