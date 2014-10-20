Під час Іловайської трагедії загинуло близько тисячі військовослужбовців – звіт
Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій під Іловайськом Андрій Сенченко стверджує, що в усіх епізодах Іловайської трагедії загинуло близько тисячі військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Сенченко заявив на прес-конференції.
“По всіх епізодах іловайської трагедії загинуло близько тисячі людей”, - зазначив Сенченко.
Окрім того, він додав, що основна відповідальність за загибель військовослужбовців лежить на начальникові Генштабу Збройних сил України та на тих військовослужбовцях, які планували проведення операції зі звільнення Іловайська, а згодом - вихід бійців з оточення.
Також, на переконання Сенченка, провина за загибель людей лежить на президентові України, який не ввів воєнний стан.
“Є стратегічна помилка президента — не введення воєнного стану. Будь-які причини, як то вибори, не виправдовують цього. Президент мав би взяти на себе всю повноту відповідальності і керувати ставкою верховного головнокомандувача. А всі спекуляції, що введення воєнного стану означає оголошення Росії війни, не відповідають дійсності, оскільки, виходячи з діючого закону про оборону, не можна було не вводити військовий стан.
Наступна серйозна помилка — це призначення Гелетея (Валерія Гелетея - міністром оборони - УНІАН) і Муженка (Віктора Муженка - начальником Генштабу Збройних сил України - УНІАН). Але Гелетей, виходячи з його формальних обов`язків, меншою мірою несе провину за прийняття конкретних рішень, ніж Муженко і його заступник Назаров (Віктор Назаров - начальник штабу АТО - УНІАН). Але вони не приймали необхідних рішень в критичних ситуаціях”, - сказав Сенченко.
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Як відомо, наприкінці серпня бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили в командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.
Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.
Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових досі немає.