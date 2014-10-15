Оприлюднено указ про призначення Гелетея начальником Управління держохорони
19:24, 15 жовтня 2014Політика
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Указ президента Петра Порошенка про призначення Валерія Гелетея начальником Управління державної охорони оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
Оприлюднено указ про призначення Гелетея / Фото УНІАН
"Призначити Гелетея Валерія Вікторовича начальником Управління державної охорони України", - йдеться в указі №810/2014.
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Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко, представляючи новогоміністра оборони Степана Полторака особовому складу Міноборони, повідомив, що призначив колишнього міністра оборони Валерія Гелетея начальником Управління державної охорони.
12 жовтня Петро Порошенко підписав рапорт Валерія Гелетея про відставку з посади міністра оборони.
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