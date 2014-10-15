Оприлюднено указ про призначення Гелетея начальником Управління держохорони

Указ президента Петра Порошенка про призначення Валерія Гелетея начальником Управління державної охорони оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

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