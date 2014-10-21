Порошенко заявив, що зробить усе, аби воїни АТО мали право голосувати

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Аморально для депутата позбавляти воїнів права обирати", - сказав він журналістам під час робочої поїздки у Черкаську область.

Глава держави зазначив, що таке голосування народних обранців свідчить про правильність його рішення щодо розпуску Верховної Ради і оголошення позачергових виборів.

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Президент запевнив, що як Глава держави докладе всіх зусиль для того, щоб військовослужбовці у зоні АТО змогли проголосувати. "Сподіваюся, що цей закон буде проголосовано. Якщо це не буде зроблено, буду розчарований, але зроблю все, щоб це відбулося", – сказав Петро Порошенко.

"Все зроблю, щоб воїни мали право проголосувати. Їх треба шанувати і владі, і опозиції", - заявив Президент, зазначивши, що військові сьогодні мають найбільший авторитет і довіру у населення, тому повинні мати право виявити свою волю.