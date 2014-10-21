Порошенко заявив, що зробить усе, аби воїни АТО мали право голосувати
Президент України Петро Порошенко вважає безвідповідальними дії тих депутатів, які не проголосували за зміни до закону про вибори, що забезпечують волевиявлення військових у зоні АТО під час виборів до Верховної Ради 26 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
"Аморально для депутата позбавляти воїнів права обирати", - сказав він журналістам під час робочої поїздки у Черкаську область.
Глава держави зазначив, що таке голосування народних обранців свідчить про правильність його рішення щодо розпуску Верховної Ради і оголошення позачергових виборів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖДепутати відмовились голосувати щодо виборчих прав учасників АТО
Президент запевнив, що як Глава держави докладе всіх зусиль для того, щоб військовослужбовці у зоні АТО змогли проголосувати. "Сподіваюся, що цей закон буде проголосовано. Якщо це не буде зроблено, буду розчарований, але зроблю все, щоб це відбулося", – сказав Петро Порошенко.
"Все зроблю, щоб воїни мали право проголосувати. Їх треба шанувати і владі, і опозиції", - заявив Президент, зазначивши, що військові сьогодні мають найбільший авторитет і довіру у населення, тому повинні мати право виявити свою волю.