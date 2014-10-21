П'яному водію машини, яка зіткнулася з літаком у «Внуково», загрожує до 7 років в'язниці

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомила старший помічник керівника Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Тетяна Морозова.

«Санкція статті 263 частини 3 передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років», - сказала вона й додала, що з водієм продовжуються слідчі дії.

Морозова повідомила, що до Москви приїдуть також французькі слідчі. При цьому вона зазначила, що аеропорт працює в штатному режимі.

За її словами, огляд місця пригоди продовжується співробітниками МАК і слідчими, вилучається технічна документація на судно і зразки пального. «Вже виявлено й передано для розшифровки два бортові самописці – мовний і параметричний», - сказала Морозова.

Читайте такожВодій снігоприбиральної машини, яка зіткнулася з літаком у «Внуково», був п'яний

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня приблизно о 23.57 в аеропорту «Внуково-3» при зльоті чотиримісний літак «Фалькон-300», що слідував рейсом Москва - Париж, зачепив автомобіль спецтехніки, загорівся й впав на злітно-посадкову смугу. Внаслідок катастрофи троє членів екіпажу й пасажир, президент французької компанії Total Крістоф де Маржері, загинули.

Серед пріоритетних версій слідство розглядає помилку диспетчерів і дії водія снігоприбиральної машини. Крім того, буде перевірено версії несприятливих погодних умов і помилки пілотування.

За даними Слідчого комітету РФ, встановлено, що водій снігоприбиральної машини перебував у стані алкогольного сп`яніння.