У "Внуково " розбився літак: серед загиблих глава французького нафтового концерну Total
Чотири людини загинули при зіткненні легкомоторного літака Falcon зі снігоприбиральною машиною в аеропорту Внуково.
Про це повідомило РІА " Новости джерело в правоохоронних органах Москви.
"За попередніми даними, загинули чотири людини. Літак згорів", - сказав співрозмовник агентства.
Під час катастрофи загинув глава французького нафтового концерну Total Крістоф де Маржері.
"Сьогодні вночі літак зазнав аварії після зіткнення зі снігоприбиральною машиною. Три члени екіпажу і пасажир загинув. Я можу підтвердити, що цим пасажиром був глава Total де Маржері", - заявила представник аеропорту "Внуково" Олена Крилова.
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Причиною аварії стало зіткнення на злітній смузі зі снігоприбиральною машиною.
За повідомленням прес-служби аеропорту, водій снігоприбиральної машини не постраждав
За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.