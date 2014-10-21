Екс-голова КВУ: боротьба правоохоронців з підкупом виборців більше схожа на імітацію

Колишній голова Комітету Виборців України Олександр Черненко вважає, що боротьба правоохоронців із підкупом виборців на сьогодні більше схожа на імітацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у Вінниці.

За словами Черненка, сьогодні правоохоронні органи та органи прокуратури не роблять те, що б вони мали б робити згідно законодавства, в першу чергу, по забезпеченню чесних і прозорих виборів.

Читайте такожМіліція порушила 71 справу за фактами підкупу виборців

«Сьогодні міністерство внутрішніх справ відкрило більше 100 кримінальних справ по факту підкупу (виборців – УНІАН). Справи відкриваються, але ми не бачимо прогресу, крім звітувань, що справи відкриті – ще ніхто не затриманий, тобто, схеми підкупу не зупинені і підкуп став ключовою, якщо не головною проблемою цих виборів», - сказав екс-голова КВУ.

Він зауважив, що навіть змінено законодавство, яке стало більш чітким, конкретним й посилено відповідальність за підкуп виборців. «Боротись з підкупом мають безпосередньо правоохоронні органи, прокуратура – вони щось роблять, але це більше схоже на імітацію, ніж на конкретну боротьбу з цим явищем», - сказав Черненко.

Він зазначив, «якщо немає надії на міліцію, то необхідно надіятись на виборця, які мають розуміти, зважаючи на події, які відбулись в Україні, що «продаючи» свій голос, ми продаємо майбутнє наших дітей».

Читайте такожУ Києві окремі мажоритарники платять за один голос 1200 гривень - дослідження

Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що станом на 21 жовтня за фактами порушень виборчого законодавства відкрито 178 кримінальних проваджень, з них 71 - за підкуп виборців. Водночас він зазначив, що на даний момент ще нікому не вручено повідомлення про підозру.

“Але завдання таке: довести справу до кінця, поки по кожному випадку суд не визначить ступінь вини”, - сказав Геращенко.