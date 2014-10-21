СБУ щодня відбиває тисячі хакерських атак на сервер Центрвиборчкому - Наливайченко
18:56, 21 жовтня 2014Політика
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Служба безпеки України щодня відбиває тисячі хакерських атак на сервер Центральної виборчої комісії.
Хакери щодня атакують сервер ЦВК / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в прямому ефірі телеканалу ТВі повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
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“Охороняються всі ресурси, в тому числі і сервер ЦВК, щодня тисячі хакерських атак на нього відбувається і нами відбиваються”, - сказав Наливайченко. Він запевнив, що СБУ здатна забезпечити на належному рівні роботу ЦВК і її сервера для проведення чесних і прозорих виборів.
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