Захищати українські комп'ютери від хакерів будуть військові і розвідники

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) створила оперативну групу з питань реагування на комп'ютерні атаки з метою запобігання та швидкого усунення порушень безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, оперативна група з реагування на комп'ютерні атаки стане основою для створення Національного центру кіберзахисту і протидії кіберзагрозам, що передбачено Указом президента України від 24 вересня поточного року.

За даними відомства, до складу оперативної групи входитимуть представники Держспецзв'язку, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки, Міноборони та Генерального штабу Збройних сил, Генеральної прокуратури, Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, а також представники телеком-операторів і громадських організацій.

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«Взаємодію між членами оперативної групи планується здійснювати з використанням сучасних електронних технологій обміну інформацією», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі хакери неодноразово здійснювали DDoS-атаки на інтернет-ресурси державних органів та урядових порталів.

У травні 2014 року на позачергових виборах президента України хакери здійснили несанкціоноване втручання в роботу локальної комп'ютерної мережі ЦВК, що призвело до тимчасового блокування інформаційної інфраструктури комісії і виходу з ладу Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».

Також було зафіксовано факти DDoS-атак на офіційний сайт cvk.gov.ua, а також було виявлено наявність шкідливого програмного забезпечення на локальній комп'ютерній мережі ЦВК.

За даними Служби безпеки України, більшість хакерських атак здійснювалося з території Російської Федерації.

Своєю чергою, за словами голови Держспецзв'язку Володимира Звєрєва, база даних державного реєстру виборців у результаті хакерських атак на сервери ЦВК не постраждала.