До Донецька прибули спецназівці з Омська та десантники з Костроми – Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, раніше російські військові були виведені з міста.

"Зокрема, у даний населений пункт прибули підрозділи спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ з Омська (Росія) і 331-го парашутно-десантного полку (г.Кострома, РФ). Також російські військовослужбовці несуть службу на одному з блок-постів у районі Спартака", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначив Тимчук, через прикордонний пункт пропуску «Успенка» протягом останніх днів з території Донбасу на територію Росії неодноразово виїжджали автомобільні тягачі, на яких були встановлені макети бронетехніки.

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"Не виключається проведення російсько-терористичними військами операції з введення в оману Києва і міжнародних організацій на предмет виведення російських військ з території Донбасу", - припустив військовий експерт.