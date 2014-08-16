Пункт пропуску "Успенка" на Донеччині майже знищений

Прикордонний пункт пропуску «Успенка» в Донецькій області майже знищено внаслідок артилерійських обстрілів з території Російської Федерації, жертв серед прикордонників немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко.

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«Пункт пропуску «Успенка» в Донецькій області знову зазнав обстрілу. Протягом останньої доби його обстрілювали тричі за допомогою установок «Град», артилерії і мінометів. На щастя, втрат серед прикордонників немає, але інфраструктура пункту майже повністю знищена», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, також РНБО наголошує на численних випадках вторгнення російською авіацією в повітряний простір України на ділянках кордону Донецької та Луганської областей та з територій Автономної Республіки Крим.