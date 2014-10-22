До Ради проходять шість партій - опитування Інституту Горшеніна
Партія “Блок Петра Порошенка”, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", партія «Народний фронт», Радикальна партія, партії «Громадянська позиція» та «Самопоміч» долають п’ятивідсотковий бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 26 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, проведеного Інститутом Горшеніна з 12 по 21 жовтня 2014 року.
За результатами опитування, “Блок Петра Порошенка” мають намір підтримати на виборах 26 жовтня 24,2% респондентів, які планують взяти участь у голосуванні, "ВО "Батьківщина" - 10,4%, «Народний фронт» - 7,9%, Радикальну партію - 7,4%, «Громадянську позицію» - 5,4%, «Самопоміч» - 5,3%.
Читайте такожМайже 50% виборців не знають кандидатів свого мажоритарного округу – опитуванняСеред політичних сил, які близькі до подолання 5% бар'єру, - "Опозиційний блок" (4,9%), партія «Сильна Україна» (4%), Всеукраїнське об'єднання" Свобода" (3%), Комуністична партія України (2,1%) та «Правий сектор» (1,2%).
Водночас 19% респондентів ще не визначились, за кого голосуватимуть, а 3,5% не змогли відповісти на поставлене питання.
Опитування проводилося у всіх областях, крім АР Крим, Донецької та Луганської областей). Загалом було опитано 2 тис. респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Нагадаємо, за даними опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, до Ради проходять тільки чотири партії.