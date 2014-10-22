До Ради проходять шість партій - опитування Інституту Горшеніна

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, проведеного Інститутом Горшеніна з 12 по 21 жовтня 2014 року.

За результатами опитування, “Блок Петра Порошенка” мають намір підтримати на виборах 26 жовтня 24,2% респондентів, які планують взяти участь у голосуванні, "ВО "Батьківщина" - 10,4%, «Народний фронт» - 7,9%, Радикальну партію - 7,4%, «Громадянську позицію» - 5,4%, «Самопоміч» - 5,3%.

Читайте такожМайже 50% виборців не знають кандидатів свого мажоритарного округу – опитуванняСеред політичних сил, які близькі до подолання 5% бар'єру, - "Опозиційний блок" (4,9%), партія «Сильна Україна» (4%), Всеукраїнське об'єднання" Свобода" (3%), Комуністична партія України (2,1%) та «Правий сектор» (1,2%).

Водночас 19% респондентів ще не визначились, за кого голосуватимуть, а 3,5% не змогли відповісти на поставлене питання.

Опитування проводилося у всіх областях, крім АР Крим, Донецької та Луганської областей). Загалом було опитано 2 тис. респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, до Ради проходять тільки чотири партії.