В Раду поки що проходять чотири партії - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 18 жовтня 2014 року.

За результатами опитування, “Блок Петра Порошенка” мають намір підтримати на виборах 26 жовтня 20,5% респондентів, які планують взяти участь у голосуванні, Радикальну партію - 8,6%, Народний фронт - 6,8%, Самопоміч - 5,8%.

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За партію “Батьківщина” голосуватимуть 4,7% опитаних.

Водночас 32% тих, які зібралися брати участь у виборах, досі не визначилися, за кого голосуватимуть.

Крім того, згідно з результатами опитування, партія “Сильна Україна” набирає 3,75%, «Опозиційний блок» - 3,6%, “Громадянська позиція” - 3,3%, КПУ - 2,8%, “Свобода” - 2%, “Правий сектор” - 1,25%.

Директор фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна вважає, що несподіванкою цих виборів може стати Самопоміч.

Водночас, як зазначається в опитувані, «якби ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 54% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином»: тоді б до парламенту пройшло 7-8 політичних сил.

Зокрема, «Блок Петра Порошенка» (30,4%), Радикальна партія (12,9%), партія “Народний фронт” - 10,8%, Самопоміч - 8,5%, “Батьківщина” - 7,5%, партія “Опозиційний блок” - 5,9%, “Сильна Україна” - 5,6% та, можливо, партія “Громадянська позиція” - 4,8%.

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що в порівнянні з вересневим опитуванням, рейтинг партії “Блок Петра Порошенка” впав із 40 до 30%, а “Громадянської позиції” - з 9 до 5%.

За його словами, в той же час зріс рейтинг партії “Народний фронт” із 7% до 11%, і “дуже сильно зріс» рейтинг Самопомочі - з 5% до 9%, а також дуже сильно “набрав «Опозиційний блок» з 1,5 до 6%”.

Опитування проводилося у 110 населених пунктах у всіх областях, крім Криму. Загалом опитано 2 тис. 25 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.