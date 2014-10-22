Штайнмайер хоче, щоб ЄС визначив умови скасування санкцій проти РФ

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit з посиланням на інтерв'ю німецького дипломата. Штайнмаєр сказав, що це питання він поставив перед радою міністрів закордонних справ ЄС.

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"Навіть якщо зараз не час для скасування санкцій, ми повинні визначитися, як діяти далі", - сказав глава МЗС Німеччини, передає ZN.ua.

В даний час в Євросоюзі немає чітко сформульованого плану, який би визначав процес скасування економічних обмежень проти Росії, які були введені з-за військової агресії проти України. Правда, дія деяких санкцій обмежено часом. Штайнмайер також додав, що наполягає на виконанні Мінських домовленостей.

"Перш за все, узгоджена буферна зона повинна бути очищена від бійців і важкого озброєння. По-друге кордон треба ефективно охороняти. По-третє - вибори, що бойовики збираються провести у грудні, не мають відбутися і стати новим випробуванням для України", - сказав Штайнмаєр.