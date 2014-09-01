Штайнмаєр застеріг РФ від анексії сухопутного коридору до Криму
Глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр не виключає російського захоплення українських земель для сухопутного доступу до Криму. Він вважає реальною загрозу прямого воєнного конфлікту Росії та України.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від можливості захоплення Росією територій на південному сході України для забезпечення сухопутного доступу до Криму.
Про це пише DW.
В опублікованому в понеділок, 1 вересня, інтерв'ю газеті Märkische Allgemeine німецький дипломат не виключив нової спроби анексії з боку Росії через те, що дістатися до Криму можна лише морем або повітрям.
За словами Штайнмайера, "російські сухопутні коридори так само суперечили б міжнародному праву і були би гідними осуду, як і приєднання Росією Криму".
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При цьому глава німецького зовнішньополітичного відомства зазначив, що ситуація на південному Сході України різко загострилася і вийшла з-під контролю. Він також додав, що існує загроза "прямої воєнної конфронтації між Україною та Росією". Цим Штайнмаєр пояснив рішення Євросоюзу посилити економічний і політичний тиск на Росію.