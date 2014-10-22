Суд відібрав у Шуфрича 6 га землі в елітному районі під Києвом

Про це свідчить рішення Господарського суду Київської області від 6 жовтня, пишуть Наші гроші.

Суд дійшов висновку, що Обухівська РДА вийшла за межі своєї компетенції, оскільки вказані ділянки розташовані у межах смт Козин і право розпоряджатися ними належить Козинській селищній раді.

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Крім того, РДА віддала трьом фізособам ділянки, у межі яких повністю увійшла ділянка площею 1,5 га, що належить яхт-клубу «Борей».

Причому у встановленому законом порядку у яхт-клубу за його згодою ця земля не вилучалася. Яхт-клуб є користувачем цих 1,5 га від 1993 року і має держакт на цю землю.

Нагадаємо, у 2009 році Обухівська РДА своїм розпорядженням передала у власність сімом громадянам для ведення особистого селянського господарства земельну ділянку площею 14 га (по 2 га кожному), яка повністю включає в себе земельну ділянку яхт-клубу.

У подальшому троє фізосіб, виділення землі яким суд визнав неправомірним, продали свої ділянки народному депутату від Партії регіонів Нестору Шуфричу. Утворена ділянка, яка поглинула землі яхт-клубу, розташована у смузі між дамбою Конча-Заспа-Плюти і Канівським водосховищем на восьмому кілометрі від санаторію «Жовтень».

Варто зазначити, що ділянка площею 14 га частково розташована у прибережній захисній смузі річки Дніпро. А станом на 2009 рік, як вказує суд, ділянки прибережних захисних смуг могли надаватися громадянам лише на умовах оренди, а не у власність.

Яхт-клуб «Борей» вже не один рік судиться за свою землю. Зокрема, у 2008 році визнання недійсним держакту яхт-клубу на вказану ділянку площею 1,5 га через суд домагалося ТОВ «Затишне», а в 2011-2013 роках – прокурор Обухівського району, який представляв інтереси Козинської селищної ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шуфрича у Миколаєві закидали яйцями.