Шуфрича в Миколаєві закидали яйцями (фото,відео)

При цьому вони кричали "Геть з Миколаєва", "На**й Малоросію".

Нестор Шуфрич перебував у місці проведення мітингу близько 10 хвилин, весь цей час охоронці закривали його парасольками, повідомляє Никвести.

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Інцидент стався перед початком чергової сесії Миколаївської обласної ради. При цьому кілька сотень учасників мітингу з атрибутикою партії "Опозиційний блок" зібралися біля входу в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

Навпроти мітингувальників перебували активісти організацій "Правий сектор" і "Народне ополчення Миколаївщини", які вишикувалися біля сходинок адміністративної будівлі.