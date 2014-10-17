Шуфрича в Миколаєві закидали яйцями (фото,відео)
11:18, 17 жовтня 2014Політика
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В Миколаєві активісти організацій "Правий сектор" і "Народне ополчення Миколаївщини" закидали яйцями Нестора Шуфрича.
При цьому вони кричали "Геть з Миколаєва", "На**й Малоросію".
Нестор Шуфрич перебував у місці проведення мітингу близько 10 хвилин, весь цей час охоронці закривали його парасольками, повідомляє Никвести.
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Інцидент стався перед початком чергової сесії Миколаївської обласної ради. При цьому кілька сотень учасників мітингу з атрибутикою партії "Опозиційний блок" зібралися біля входу в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Навпроти мітингувальників перебували активісти організацій "Правий сектор" і "Народне ополчення Миколаївщини", які вишикувалися біля сходинок адміністративної будівлі.
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