В Оттаві помер солдат, поранений при нападі в парламенті Канади

Одного з, імовірно, кількох нападників застрелили.

Вогонь був відкритий у середу в меморіалі і в одній з парламентських будівель.

За даними поліції і очевидців, всього було вироблено не менше 30 пострілів.

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Ведуться пошуки ще одного або декількох нападників, повідомляє Радіо Свобода.

Парламент закритий. Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер евакуйований в безпечне місце.

Район нападу оточений поліцією і бійцями спецпідрозділів. Мешканцям центру міста рекомендовано не підходити до вікон.

Раніше в середу уряд Канади повідомило про підвищення рівня терористичної загрози в країні з низького до середнього.

У минулий понеділок у канадському місті Сен-Жан-сюр-Рішельє (Квебек) ісламський екстреміст навмисно збив на своєму авто двох солдатів. Один з них помер. Нападник був застрелений поліцейськими.

Раніше в жовтні Канада оголосила про підтримку повітряної операції західних країн на чолі з США - проти чинних в Іраку і Сирії бойовиків радикального угрупування «Ісламська держава».