Канада підвищила рівень терористичної загрози

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на посадову особу в уряді.

Підвищення рівня загрози означає, що канадська розвідка "виявила індивіда або групу осіб у Канаді або за кордоном, які збираються здійснити терористичний акт", - повідомив речник канадського міністра безпеки Стівена Блейні Жан-Крістоф де ла Рю.

Читайте такожПоліція Австралії затримала 15 підозрюваних у тероризміТакож де ла Рю сказав, що підвищення рівня небезпеки не є наслідком "визначеної загрози".