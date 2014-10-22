Канада підвищила рівень терористичної загрози
13:18, 22 жовтня 2014Світ
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Канада підвищила рівень терористичної загрози в країні з низького до середнього.
Reuters
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на посадову особу в уряді.
Підвищення рівня загрози означає, що канадська розвідка "виявила індивіда або групу осіб у Канаді або за кордоном, які збираються здійснити терористичний акт", - повідомив речник канадського міністра безпеки Стівена Блейні Жан-Крістоф де ла Рю.
Читайте такожПоліція Австралії затримала 15 підозрюваних у тероризміТакож де ла Рю сказав, що підвищення рівня небезпеки не є наслідком "визначеної загрози".
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