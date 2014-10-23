У окупованому Криму затримали брата голови ЦВК Курултаю

Як розповів кореспонденту сайту Крим.Реалії Заїр Смедляєв, затримання Таїра сталося прямо на автодорозі.

«Його машину переслідували поліцейські, наказали зупинитися, потім заблокували, представилися. Потім під'їхала «Газель», брату заламали руки і посадили в цю машину», – повідомив Смедляєв.

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За його словами, співробітники правоохоронних органів також хотіли затримати старшого сина Таїра Смедляєва, що сидів поруч, але не стали цього робити, оскільки в легковому авто був 4-річний син Таїра.

За даними голови ЦВК Курултаю, затриманого нібито везуть у СІЗО Сімферополя, але на даний момент точне місце перебування Таїра Смедляєва невідоме.

Нагадаємо, минулого тижня в смт Красногвардійське затримали і заарештували двох кримських татар. Їх підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків під час зустрічі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва 3 травня в Армянську. Заарештовані утримуються у СІЗО ФСБ Росії.

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