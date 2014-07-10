Нелегітимна прокурор Криму погрожує заборонити на півострові меджліс

За словами нелегітимної прокурора анексованого Криму Наталії Поклонської, це пов'язано з тим, що нібито 25 березня цього року було оголошено про початок політичних і правових процедур з відтворення, відновлення національно-територіальної автономії кримськотатарського народу, передає ТСН.uа.

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"Попереджаю Чубарова Рефата про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності, вимагаю негайно припинити екстремістську діяльність і роз'яснюю, що у разі, якщо зазначені у попередженні порушення федерального законодавства не будуть усунуті, то у встановленому федеральним законом "Про протидію екстремістській діяльності" порядку діяльність меджлісу на території РФ буде заборонена", - заявила нелегітимний прокурор.