Завтра Радбез ООН розгляне ситуацію з правами людини в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич.

«Я хотів би анонсувати завтрашнє засідання за ініціативи Великої Британії Ради Безпеки ООН. Обговорюватиметься ситуація з дотриманням прав людини в Україні», - сказав Лукашевич.

За його словами, під час засідання виступить представник Управління верховного комісара ООН з прав людини.

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За словами Лукашевича, РФ сподівається, що обговорення матиме неупереджений характер, чим, за його словами, «не відрізняються доповіді наглядової місії Управління комісара ООН з прав людини», оскільки в основу цих доповідей покладено відомості від українських властей.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а у серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня до 6 жовтня на сході України загинули щонайменше 3 тис. 660 осіб, близько 9 тисяч було поранено.

За офіційними даними українських властей, більш як 420 тисяч осіб були вимушені залишити свої домівки.