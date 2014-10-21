Радбез ООН зустрінеться 24 жовтня щодо ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«24 жовтня Рада безпеки ООН планує провести засідання щодо ситуації в Україні. Зустріч РБ ООН скликана за запитом Великої Британії. Засідання заплановане на ранок п’ятниці (за київським часом – вечір того ж дня)», - зазначив Лисенко.

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Очікується, що в ході засідання обговорюватиметься остання доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини, представлена 8 жовтня.