Радбез ООН зустрінеться 24 жовтня щодо ситуації в Україні
13:56, 21 жовтня 2014Політика
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Рада безпеки ООН 24 жовтня проведе засідання щодо ситуації в Україні.
Радбез зустрінеться 24 жовтня
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«24 жовтня Рада безпеки ООН планує провести засідання щодо ситуації в Україні. Зустріч РБ ООН скликана за запитом Великої Британії. Засідання заплановане на ранок п’ятниці (за київським часом – вечір того ж дня)», - зазначив Лисенко.
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Очікується, що в ході засідання обговорюватиметься остання доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини, представлена 8 жовтня.
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