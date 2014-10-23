Російського телеведучого каналу Інтер Євгена Кисельова депортують з України

Про це повідомляє Українська правда.

За його словами, попри те, що він має посвідку на тимчасове проживання, постанову про депортацію виніс "уповноважений орган".

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Кисельов розповів, що прилетів в Україну у четвер, в аеропорту Бориспіль його не пропустили через кордон і видали постанову про депортацію.

Станом на 16:25, він перебуває у кімнаті для депортованих.

Наступний ефір програми Кисельова має відбутися у п’ятницю.

Раніше УНІАН писав, що Авакова просили оголосити персонами нон-грата 38 російських журналістів.