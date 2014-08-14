Авакова просять оголосити персонами нон-грата 38 російських журналістів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення передала Міністерству внутрішніх справ і Міністерству юстиції України список із 38 представників російських засобів масової інформації, яким, на думку регулятора, необхідно заборонити в'їзд на територію України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацради з посиланням на її голову Юрія Артеменка.

«Це не тільки думка членів колегіального органу, але й позиція медіа-спільноти, журналістів, експертів, громадян», - цитує прес-служба Артеменка.

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За його словами, в списку, в основному, вказані керівники тих каналів, трансляція яких заборонена рішенням Нацради або ухвалами Окружного адміністративного суду Києва.

«Є в списку і кілька російських журналістів, наприклад, кореспондент Південного бюро «Першого каналу» Юлія Чумакова, яка була автором вигаданого сюжету про нібито розіпнутого українськими військовими хлопчика», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що міністерство має намір заборонити в'їзд в Україну більш ніж 500 діячам культури РФ, які підтримали анексію Криму і позитивно оцінюють сепаратистські настрої на сході України.

Сьогодні, 14 серпня, Верховна Рада ухвалила урядовий закон про санкції.