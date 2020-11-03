Сьогодні біля будівлі Конституційного суду знову відбувається акція.

Представники громадської організації «Українська дія» принесли голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому «квиток до Ростова».

Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля будівлі КСУ проводять акцію Національний корпус та ГО «Українська дія».

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Людей сьогодні значно менше, ніж минулої п'ятниці - не більше декількох десятків. Слід зазначити, що кількість правоохоронців перевищує кількість учасників акції. Представники ГО «Українська дія» принесли до будівлі КСУ стилізований «квиток до Ростова» та хотіли його вручити Тупицькому як натяк, що він на посаді голови суду забезпечує реалізацію інтересів Росії в Україні. Однак їх ніхто не пустив до будівлі КСУ - двері виявилися зачиненими, відтак учасники акції почепили цей «квиток» на паркан суду.

КСУ розглядає конституційність закону про мову

3 листопада, з 10:00 КСУ продовжує розгляд подання щодо конституційності закону про мову.

Вчора джерело УНІАН у КСУ повідомило, що сьогодні Конституційний суд не виноситиме рішення у справі щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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Автор: Дмитро Хилюк