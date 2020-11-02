Також ще не готове рішення суду у провадженні за поданням депутатів щодо положень Основного Закону про землю як об’єкт права власності народу.

Завтра Конституційний суд не виноситиме рішення у справі щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це кореспондента УНІАН повідомило джерело у КС.

За словами співрозмовника, суд сьогодні продовжив розгляд справи за поданням 46 народних депутатів щодо землі як об’єкта права власності народу (щодо тлумачення статей 13 та 14 Конституції), а завтра продовжить розгляд подання стосовно мовного закону, однак ні у першій справі, ні у другій рішення ані сьогодні, ані завтра виноситись не будуть.

"І сьогодні, і завтра триватимуть чергові засідання. Наразі рішень по цих питаннях ще не винесено і не буде винесено завтра", - сказав співрозмовник УНІАН.

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Мовний закон в Україні: що передувало

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який 16 липня того ж року набув чинності.

21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону. Більшість авторів подання були членами фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді попереднього скликання. Автори подання стверджують, що закон не відповідає ряду положень Конституції, оскільки, на їх переконання, спрямований на дискримінацію російської, інших мов нацменшин, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Також народні депутати вважають, що законом порушено низку конституційних прав громадян.

Крім того, депутати переконані, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів.

Більшість експертів надали до Конституційного суду висновки, у яких вказують, що закон про функціонування української мови не є дискримінаційним щодо національних меншин.

7 липня 2020 року Велика палата КС розпочала розгляд цієї справи.

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Автор: Дмитро Хилюк